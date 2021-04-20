20 апреля. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1951 году

О планах крестьян Котельнича

«Величественные итоги вселяют в нас новые силы» — в заметке под таким заголовком газета рассказывала о том, как жители Котельнича встретили новость из столицы — об итогах выполнения страной четвёртого (первого послевоенного) пятилетнего плана. «Эти итоги вселяют в нас новые силы, — отмечал В.Черных, председатель колхоза им. Советской Армии Котельничского района. — Стремясь идти в ногу со всем советским народом, колхозники и колхозницы нашей артели решили нынче вырастить урожай зерновых культур на всей площади посева 1564 гектара в среднем по 100 пудов с гектара. Полеводческая бригада Романа Липатникова обязалась вырастить урожай ржи и пшеницы на площади 70 гектаров по 20 центнеров с гектара. Сейчас борьба за будущий урожай в самом разгаре. Работают 7 тракторов, 128 лошадей. Машинную технику и живое тягло обслуживают около 200 колхозников и механизаторов. На весеннем севе мы дорожим каждым часом. Уже подкормлено 453 гектара озимых и часть их проборонована».

…в 1971 году

О весенних огурцах на столах кировчан

Газета сообщала, что «зелёный лук среди зимы и огурцы ранней весной стали обыденным явлением на столах кировчан».

«Окрошка и салаты со свежими огурцами появляются в городских столовых намного раньше, чем в сельских, — писала газета. — И всё это благодаря тому, что есть такие овощеводческие хозяйства, как совхоз «Красногорский» Октябрьского района города Кирова. Производство овощей даже в зимний период здесь поставлено на широкую ногу. Совхозу было доведено задание вырастить в январе-марте 42 тонны зелёного лука, а он отправил в торговую сеть 180 тонн. В апреле лука в торговую сеть поступает ещё больше — до 3,5 тонн ежедневно. Кроме того, сейчас начинают активно вызревать огурцы. В торговую сеть уже отправлены первые центнеры. Через неделю совхоз будет доставлять на столы кировчан 2-2,5 тонны огурцов ежедневно».

Газета отмечала, что важной задачей работников «Красногорского» в апреле также было выращивание рассады капусты. «Теперь проводится её пикировка, то есть пересадка в грунт плёночной теплицы. Этим занимаются молодые овощеводы, выпускницы Малмыжского сельского профессионально-технического училища, — писала «КП». — Потом, когда наступит тепло, капуста раннего сорта «белорусская» переселится в поле, а её место займут огурцы».

…в 1991 году

О торговле по талонам

«Кировская правда» сообщала о дополнительных талонах, которые должны были получить жители областного центра. «Это талоны №№ 9, 10 и 11, — уточняла газета. — Что конкретно и в каком количестве смогут купить на них кировчане? На талон №9 будет предложено 0,5 кг мяса или деликатесной мясопродукции: филейная вырезка говяжья или свиная, высокорецептурные колбасы, язык говяжий или свиной, копчёности. На талон №10 предлагается 250 граммов маргарина. На талон №11, где написано «растительное масло», при желании и при наличии товаров в магазинах можно купить 200 граммов масла растительного или столько же животного».

Газета отмечала: из-за того, что новые талоны вводятся с середины месяца, срок их действия не ограничится только апрелем. «Они будут действовать по 9 мая включительно, — сообщала «КП». — К сожалению, магазины не смогут предложить всем покупателям мясо расфасованное по 0,5 кг, так как мясокомбинат производит фасовку лишь весом в 1 кг. Поэтому для полного обеспечения одиноких граждан, а также тех семей, где нечётное количество талонов, рекомендуется обратиться в магазины «Сельхозпродукты». Здесь будет продаваться только мясо, разрубленное согласно предъявленным талонам».