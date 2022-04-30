О возвращении бойцов Росгвардии и новой традиции для вятских школ

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю.

В Кирове встретили росгвардейцев, вернувшихся после выполнения служебно-боевых задач специальной военной операции на территории Украины.

Колонна спецтехники с личным составом прошла по улицам областного центра. Её встречали руководство территориального управления Росгвардии, сослуживцы, ветераны, родные и близкие. С успешным завершением командировки и благополучным возвращением домой сотрудников ОМОН и СОБР поздравил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

— Благодарю вас за честную службу, мужество и верность служебному долгу, — сказал Александр Анатольевич.

Командир спецподразделения доложил начальнику регионального управления полковнику полиции Дмитрию Пушкину о том, что все поставленные задачи перед бойцами были выполнены в полном объёме. Потерь среди личного состава не допущено. Во время выполнения служебно-боевых задач кировские росгвардейцы продемонстрировали профессионализм и высокий моральный дух, а их умелые действия были высоко оценены руководством специальной военной операции.

Кировская школа №51 начала новую учебную неделю с торжественного подъёма российского флага.

Такая традиция должна появится во всех школах региона. Участниками линейки стали обучающиеся 9 и 11 классов, администрация школы, педагоги. Приветствуя учащихся, министр образования Ольга Рысева отметила: с 1 сентября еженедельная традиция подъёма флага с исполнением гимна перед началом занятий появится во всех школах.

– Такую инициативу педагогов, родителей и учеников, одобренную министерством просвещения РФ, поддержал президент страны Владимир Путин. А вы сегодня стали первыми участниками торжественной линейки, которая заложит новую традицию в вашей школе и других образовательных организациях Кировской области, — сказала министр. — Уверена, что она найдёт в ваших сердцах отклик, а право поднять флаг будет предоставляться лучшим учащимся. — Любовь к Родине, гордость за её великое прошлое, знание истории своей страны и родного края нужно прививать детям с самого раннего возраста. И главная роль в этом процессе отводится системе образования. Неслучайно и комиссия Госсовета по направлению «Образование» уделяет вопросам патриотического воспитания особое внимание, — сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В Кирове подвели итоги конкурса-выставки «Вятская книга года». Сборник о трехсотлетней истории прокуратуры региона признан изданием 2021 года.

Его полное название — «Три века служения закону. Прокуратура Кировской области, 1722-2022». Книга является завершением многотомного исследования истории правоохранительных органов Вятской губернии, опубликованного в 2018 – 2020 годах. Предыдущие тома были посвящены истории органов государственной безопасности и внутренних дел.

Главную награду авторскому коллективу вручил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Глава региона отметил, что конкурс «Вятская книга года – 2021» — ещё одна возможность убедиться в том, что книга востребована, что её по-прежнему читают и что интерес к ней не только не снижается, но и растёт.

— Я верю, что большинство из представленных книг найдут свою читательскую аудиторию, и мы ещё не единожды встретимся с теми, кто придёт в литературу вновь и принесёт в неё свое неповторимое слово. Поздравляю коллектив издания года с признанием! — сказал Игорь Васильев.

В Кировской области началось благоустройство территорий, победивших в рейтинговом голосовании.

В городе Кирове в числе территорий, которые в прошлом году набрали наибольшее количество голосов, — сквер в Нововятском районе на ул. Советская, 27. Работы здесь уже начинаются. На месте нынешнего пустыря запланировано озеленение, освещение, установка малых архитектурных форм.

Кроме того, как сообщили в правительстве региона, в Кирове будут благоустроены:

пешеходные дорожки на Октябрьском проспекте (от ул. Воровского до лестницы у гостиницы «Four Elements Kirov»);

на ул. Горького (от ул. Воровского до ул. Комсомольская);

пр. Строителей (от ул. Московской до ул. Риммы Юровской);

ул. Лепсе (от Октябрьского просп. до ул. Ломоносова; с. Бахта, ул. Юбилейная; ул. Порошинская (от д. 1е до ул. Троицкая).

На Театральной площади областного центра в рамках Всероссийского фестиваля #МЫВМЕСТЕ провела работу мобильная точка здоровья.

При поддержке министерства здравоохранения Кировской области, в консультационном пункте можно было пройти экспресс-обследование в мобильном Центре здоровья Кировского клинико-диагностического центра, которое включает в себя измерение артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы крови, ангиоскрининг, показывающий проходимость артерий, исследование сердца на кардиовизоре, определение функционального состояния организма.

Помимо этого, участники акции узнали свой вес, объём талии и индекс массы тела. По результатам обследования всех желающих проконсультировал врач-специалист.

Акция вызвала большой интерес у жителей города Кирова. Обследование прошли 180 человек.