О возвращении «Олимпии» на лёд, уплате налогов и поддержке АПК

1. Хоккеисты кирово-чепецкой «Олимпии» вернулись на лёд и выиграли у новочебоксарского «Сокола».

Итог игры в кирово-чепецком ледовом дворце «Олимп-Арена» – 3:1 в пользу вятской команды. Встреча прошла в рамках Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.

«Олимпию» (игрой с «Соколом» команда открыла сезон 2021/2022 годов) поддержали губернатор Игорь Васильев и председатель правительства области Александр Чурин.

– Рад приветствовать вас на матче и поздравляю вас с возвращением в Национальную молодежную хоккейную лигу, – сказал, обращаясь к хоккеистам, глава региона. – Мы все с нетерпением ждали этого момента. Вижу, что вы сосредоточены на победе. Сейчас созданы необходимые условия для дальнейшего развития команды.

Председатель правительства области Александр Чурин добавил, что сегодня региональная власть предпринимает все усилия для того, чтобы развивать детско-юношеский спорт.

– У нас строятся многофункциональные спортивные площадки, а также другие спортивные объекты, обновляется материально-техническая база спортивных школ, – сказал Александр Анатольевич. – Многое ещё предстоит сделать, но уже сейчас мы видим, что из увлеченных юных ребят вырастают профессиональные спортсмены, в том числе в хоккее.

Итог прошедшей в Кирово-Чепецке игры – одно из подтверждений этого. Ближайшие игры «Олимпии» пройдут в ярославском Рыбинске, где 5 и 6 октября встретятся с местным «Полётом».

2. Кировчанам напомнили о старте кампании по уплате имущественных налогов.

Установленный срок уплаты имущественных налогов, которые являются важными источниками пополнения местных бюджетов и дорожного фонда Кировской области, – не позднее 1 декабря 2021 года. Рассылка уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество уже началась.

Доставка их жителям Кировской области пройдёт через почтовые отделения в течение октября. Зарегистрированным пользователям интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» уведомления направлены в электронной форме через личные кабинеты.

Как сообщили в правительстве региона, по сравнению с предыдущим налоговым периодом произошли некоторые изменения в налогообложении имущества физических лиц. В частности, при расчёте транспортного налога применен новый Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей за 2020 год. Полный список можно найти на сайте Минпромторга России.

3. 19 вятских проектов получили грантовую поддержку Президентского фонда.

Благодаря этому организации Кировской области привлекли в регион свыше 18 млн рублей.

Среди победителей – 9 некоммерческих организаций и 10 муниципальных учреждений. Из Кирова грантовую поддержку получили десять проектов. Из Слободского и Белой Холуницы – два, по одному проекту выбрано из Вятскополянского, Кильмезского, Пижанского, Подосиновского и Шабалинского районов.

Семь проектов-победителей из Кировской области носят образовательный и наставнический характер, пять связаны с проведением фестивалей, премий, форумов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В области креативных индустрий победили три кировских проекта, в области культуры и академического (классического) искусства – два.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Культура – это направление, которому необходима всесторонняя поддержка – и эта поддержка в дальнейшем себя оправдывает. На селе учреждения культуры – это всегда центры притяжения для жителей – и детей, и взрослых. В домах культуры, клубах, библиотеках проводятся праздники, конкурсы. Жители приходят сюда зачастую семьями – дети, родители, бабушки и дедушки. Именно поэтому последние годы государство постоянно увеличивает финансирование сферы культуры. Татьяна Мазур, министр культуры Кировской области:

– Более половины проектов-победителей подготовлены при содействии Кировского областного Дома народного творчества. Эти проекты в течение всего конкурса сопровождались экспертами и в результате получили высокие баллы.

4. Расходы на поддержку кировского АПК будут увеличены.

Решение об этом принято правительством Российской Федерации. Дополнительные средства – 3,48 млн рублей – будут направлены сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области на возмещение части затрат на сельскохозяйственное страхование, что позволит увеличить застрахованную посевную (посадочную) площадь и обеспечить прирост застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

6,5% составил рост вятской отрасли АПК в 2020 году.

5. Заявка региона для досрочного переселения из аварийного жилья одобрена.

Правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – одобрило заявку Кировской области на досрочное финансирование программы переселения граждан из аварийного жилья. Кировская область получит для переселения 2,7 млрд рублей, софинансирование регионального бюджета составит 27,02 млн рублей.

Таким образом, программа переселения, рассчитанная до 2025 года, будет выполнена досрочно, и уже к концу 2023 года из аварийного жилья переселят 4339 жителей Кировской области.

Фото Александра Папырина