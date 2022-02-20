О «золоте» Олимпиады, капремонтах школ и росте поступлений в бюджет

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю

1. Губернатор Игорь Васильев поздравил российских лыжников с победой в эстафете Олимпиады в Пекине.

В составе сборной в эстафете 4х10 км среди мужчин обладателем золотой медали стал и уроженец Кировской области Алексей Червоткин.

Отмечая вклад земляка в олимпийское «золото», губернатор подчеркнул, что высокий результат Алексея Червоткина — «ещё одно доказательство того, что в Кировской области сформирована сильнейшая спортивная школа, в которой воспитывают олимпийских чемпионов».

— В последний раз мы брали золотые медали в мужской олимпийской эстафете 42 года назад в 1980 году, — напомнил Игорь Васильев. — Как приятно осознавать, что частью нынешней победы стал наш земляк. Считаю, что в этом большая заслуга тренеров, чей опыт, знания, упорство вложены в подготовку олимпийцев.

23 секунды — с таким отрывом от ближайшего преследователя прошёл первый этап гонки Алексей Червоткин.

2. В Кировской области объявлены торги на проведение капитального ремонта школ.

До 10 февраля субъекты Российской Федерации должны были разместить конкурсную документацию на проведение капремонтов общеобразовательных организаций. Кировская область выполнила всё в установленные сроки – в Сеть загружена конкурсная документация по 15 вятским школам, участвующим в федеральной программе в этом году.

— Первую контрольную точку благодаря совместным усилиям мы прошли. Спасибо главам районов и директорам школ за большую работу, — отметил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов. — Следующий этап – работа с подрядчиками, которые зайдут на объекты, и перевод образовательного процесса в другие здания.

Дмитрий Александрович поручил главам районов взять на особый контроль заключение договоров безвозмездного пользования, вопросы лицензирования, составление графика занятий учащихся. Особое внимание будет обращено и на верное начисление заработной платы педагогам, чтобы не допустить её снижения.

Дмитрий Курдюмов напомнил участникам состоявшегося в правительстве региона совещания по капремонтам школ, что для того, чтобы Кировская область попала в проект, губернатором Игорем Васильевым была проведена большая работа, и сейчас необходимо соблюдать все установленные для реализации проекта контрольные точки.

3. Бывший объект по уничтожению химоружия «Марадыковский» передан для перепрофилирования Федеральному экологическому оператору.

В рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» на базе объекта будет создан современный экотехнопарк «Мирный», направленный на переработку отходов промышленных предприятий.

Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, проект создания экотехнопарка прошёл общественные обсуждения. Документация получила положительные заключения общественных и государственных экспертиз. Для переработки отходов в «Мирном» предусмотрены три технологии: физико-химическая обработка отходов, демеркуризация и высокотемпературное обезвреживание.

Планируется, что новое предприятие начнёт работу в 2023 году.

4. Поступления в бюджет Кировской области выросли на 37,1% по сравнению с прошлым годом.

В министерстве финансов региона отмечают, что увеличение произошло в большей степени за счёт налоговых поступлений.

— В общем объеме собственных доходов налоговые платежи составили 2 542,2 млн рублей (94,6%), неналоговые – 144,5 млн рублей (5,4%), — пояснили в минфине.

Наиболее высокими темпами растут доходы от налога на прибыль, который выплачивают крупные и средние компании. По этой статье в январе 2022 года в бюджет поступило на 81,3% больше, чем год назад. Рост налогов с малого бизнеса составляет 33,4%, что свидетельствует о позитивных тенденциях и в секторе МСП.

5. Более 1 тысячи жителей региона приняли участие в «Лыжне России».

Главной вятской площадкой старта стал лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп». Здесь на заезд вышли около 500 любителей спорта.

С открытием соревнований участников поздравил министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов.

— Именно лыжные гонки – один из наиболее любимых видов спорта жителей Кировской области. С большим удовольствием им занимаются люди всех возрастов – дети, студенты, пенсионеры, — подчеркнул министр.

Традиционно девушки и юноши до 18 лет преодолели дистанцию в 5 км, а остальные участники проверили свои силы на дистанции 10 км.

Кроме того, «Лыжня России – 2022» прошла и в районах области — в Кирово-Чепецке, Котельниче, Слободском, в других населённых пунктах региона.