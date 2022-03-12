Об ипотеке, материнском капитале и не только

На платформе Объясняем.рф можно получить ответ на любой вопрос.

В сегодняшней ситуации у жителей России, каждого региона возникают вопросы, касающиеся ситуации в жизненно важных сферах – здравоохранении, социальном обеспечении, образовании. Ответы на практически любые вопросы можно получить на созданной недавно российской платформе Объясняем.рф.

Публикуем ответы на самые популярные вопросы последних дней.

Что делать, если стало трудно выплачивать ипотеку?

Сейчас встречается много недостоверной информации, что в связи с текущей ситуацией заемщик может не платить по кредиту, что кредиты аннулируются и так далее. Однако это неправда.

Объясняет директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев:

– Что бы ни происходило, обязательства между заемщиком и банком сохраняются и должны выполняться по ранее заключенному договору. Однако, если с выплатами возникли трудности, можно обратиться в банк за оформлением ипотечных каникул. На несколько месяцев банк может снизить платеж или даже вовсе его отменить.

Больше информации о финансовых и жилищных вопросах можно найти на спроси.дом.рф

Приостановят ли выплаты по материнскому капиталу?

Нет, выплаты по материнскому капиталу сохраняются. Как и прежде, они будут назначаться без заявления – просто по факту регистрации рождения ребенка.

Средства материнского капитала по-прежнему можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью.

Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет.

Минтруд продолжает работать над тем, чтобы распоряжаться средствами материнского капитала стало проще.

Останутся ли все социальные выплаты, которые полагаются россиянам по закону?

Все меры социальной поддержки, включая пенсии, пособия, единовременные выплаты, осуществляются и будут осуществляться в срок и в полном объеме, сообщает Минтруд.

В Пенсионном фонде предусмотрены все необходимые средства на выплату пенсий и другие меры социальной поддержки.

В Фонде социального страхования также достаточно средств для своевременной выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Все необходимые трансферты для назначения региональных мер соцподдержки перечисляются субъектам согласно заключенным соглашениям в срок и в полном объеме.

Хватит ли инсулина всем больным диабетом?

Да, поскольку большую часть препаратов инсулина производят внутри страны. Сейчас в России зарегистрировано 17 препаратов инсулина и его аналогов, 13 из них жизненно необходимы.

Люди, которые нуждаются в инсулине, могут получить его бесплатно по рецепту лечащего врача. Даже если отечественный препарат вам не подходит, беспокоиться не нужно: основные мировые производители инсулина письменно подтвердили Минздраву России, что продолжат работу и поставки на российский рынок. Таким образом, иностранные препараты также остаются в России.

Министерство здравоохранения России вместе с Росздравнадзором контролирует обеспечение необходимых препаратов для пациентов с сахарным диабетом. И если в какой-то из дней вы не нашли инсулин в аптеке, обратитесь на горячую линию Росздравнадзора: 8(800)550-99-03.