18 января. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1952 году

О пищекомбинате, «сменившем профессию»

«Кировская правда» рассказывала о том, что Фалёнский райпищекомбинат решил помимо производства продуктов питания заняться ещё и заготовкой древесины. Предприятие получило «добро» на приобретение собственной пилорамы, после чего здесь начались неожиданные изменения…

«Но никому не пришла в голову мысль: как с помощью лесозаготовки можно увеличить выпуск пищевых продуктов, — отмечала «КП». — Заготовка грибов и ягод вообще оказались вычеркнуты из планов райпищекомбината. Резко сокращено и без того мизерное задание по выращиванию капусты и огурцов. В прошлом году планировалось изготовить 8 тонн кондитерских изделий, но в итоге не было изготовлено ни грамма. До организации производства конфет у комбината также не доходят руки. Отныне основное внимание сосредоточено на заготовке и вывозке древесины. А как же всё-таки с продуктами питания?».

…в 1962 году

Об исчезающих кировских прудах

Газета писала о том, что «пруды в районе города Кирова приходят в запустение». «Никто о городских водоёмах не заботится. А зря! Ведь благоустроенный водоём — это чудесное место для отдыха, и природный аквариум для школьников, изучающий естествознание, и хороший каток зимой, — писала «Кировская правда». — Вот лишь несколько примеров. Совсем недавно на реке Люльченке были два превосходных пруда с деревянными плотинами. В прудах водилась рыба. Сейчас они заброшены, обмелели, заросли. Несколько прудов существовало на северной окраине города. Теперь почти все они заилились и заросли. Леса вокруг них очень мало — его вырубают местные жители. Та же участь, что и пруды за Филейкой, постигла водоёмы в Большом и Малом Скопине. Не лучше судьба и у прудов, что находились выше у механического завода. Сейчас сохранился только один из них».

«Коренные жители хорошо помнят, какие замечательные пруды были на реке Хлыновке. Несколько из них и сейчас целы. Но и они погибнут, если их не благоустроить», — отмечала газета.

…в 1972 году

О новшествах в парикмахерских

«Кировская правда» рассказывала о новшествах в парикмахерских областного центра. «В них поступил новый лечебный шампунь «Особый» с хной. Мытьё им способствует росту волос, удалению перхоти, а на светлых волосах он будет, кроме того, лёгким оттеночным красителем. Эта услуга стоит 75 копеек для женщин, — писала газета. — Мастерами парикмахерской «Локон» освоена работа щипцами при повседневной стрижке у мужчин. Это тоже новинка. В парикмахерских прибавится количество мастеров, работающих феном. Мужские стрижки выполняются теперь специальной филировочной бритвой — производство их освоено в Кировском быткомбинате».

…в 1982 году

О фильмах по абонементу

Новую форму обслуживания кинозрителей — по абонементу — начал осваивать кировский кинотеатр «Победа». «Абонемент стоит 5 рублей и действителен в течение трёх месяцев, — сообщала «КП». — Его владелец может побывать на 10 фильмах и быть уверенным, что за полчаса до начала сеанса он обязательно получит в кассе кинотеатра билет. Новую услугу обладатели по достоинству оценили в первые январские дни, когда в городе с большим успехом шёл фильм «Тегеран-43» и приобрести билет на эту картину было непросто. Уже продано около 150 абонементов. Многие кинозрители, израсходовав первый абонемент, тут же покупают второй».