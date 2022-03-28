Об «обиженных» кроссовках и несуществующих повестках

Опровергаем свежие фейки.

«Мы не занимаемся политикой. Но мы считаем важным давать объективную информацию о происходящем на Украине и территориях Донбасса… Наша задача — сделать так, чтобы в инфопространстве были только объективные публикации, поскольку видеть, как бабушки снимают последние деньги из-за того, что какие-то политтехнологи вбросили информацию об отключении «Сбера» от SWIFT, нам не хочется. Мы не хотим, чтобы из-за информационных войн простые люди чувствовали тревогу и панику» – такое обращение разместили на платформе войнасфейками.рф её администраторы.

Ежедневно на этом сайте публикуются всё новые «информационные изобретения», придуманные идеологами украинско-западной фабрики фейков. Каждая дезинформация опровергается конкретными фактами.

Так, в последние дни в социальных сетях разошелся фейк о том, что якобы в Екатеринбурге в ответ на санкции сожгут 155 тысяч пар кроссовок брендов Nike, Adidas и Reebok.

На самом деле авторы таких фейков пытаются доказать, что в России началась борьба со всем западным, и обувь стала одной из первых жертв. Но это не так. В действительности кроссовки, о которых идет речь, обнаружили таможенники на складе центра оптово-розничной торговли «Ханой». На обуви не было необходимой маркировки.

С первого июля 2020 года в России можно продавать только обувь, имеющую специальную маркировку. Ее не ставят на товары, которые производятся подпольно, с нарушениями стандартов качества или законов (например, об авторском праве). Даже если это не копия известного бренда, а просто дешевый товар, код маркировки не наносят из-за невозможности гарантировать качество. Обычно дешевый контрафакт производится из вредных для здоровья материалов.

Так что никакого отношения к спецоперации на Украине, временному уходу брендов из России и санкциям западных стран эта ситуация не имеет.

Другой фейк рассказывает о том, что якобы резервистам начали рассылать повестки с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. Подобные фото появляются в соцсетях.

В действительности же это очередной вброс, который должен вызвать панику. Никаких повесток Минобороны не рассылает, мобилизацию не объявляет и объявлять не будет. Привлекать резервистов и добровольцев к спецоперации на Украине никто не собирается.