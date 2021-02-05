Об открытии магазинов в новом «Макси» заявили еще 2 бренда

В торговом центре «Макси» на улице Луганской откроются магазины «Остин» и «Фандэй». Огромный «Остин» разместится на первом этаже здания на площади более 800 «квадратов». «Фандэй» займет еще большую площадь на втором этаже ТРЦ.

Если верить информации, размещенной на официальном сайте, открытие «Макси» состоится уже 1 марта. С первого дня работы покупателей примут магазины «Синсэй», «Глория Джинс», «Зарина», «Фамилия», а также дисконт-центр марок «Адидас» и «Рибок», «Л’Этуаль», как в столице, и другие популярные бренды. Также на первом этаже ТРЦ откроется самый большой продуктовый «Макси» в Кирове.

Ранее представители «Макси» заявили о том, что торговый центр успешно прошел все экспертизы.

Фото: vk.com/kirov_maxi