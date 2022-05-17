Объем поступлений в бюджет Кировской области вырос на 19,3%

Объем поступлений в бюджет Кировской области увеличился на 19,3 процента. Об этом сообщили в областном министерстве финансов.

На 1 мая в бюджет региона поступило 15,8 миллиарда рублей. Это 38,4 процента от годового прогноза. 94,1 процента этой суммы составили налоговые платежи, 5,9 процента – прочие платежи.

По отношению к прошлому году поступление собственных доходов выросло на 2,5 миллиарда рублей. Большую частью налоговых платежей по-прежнему составляет НДФЛ (28,6 процента), налог на прибыл организаций (35,3 процента) и доходы от акцизов (17,5 процента).

Неналоговые доходы поступают в виде платежей за использование лесов, штрафов, доходов от использования имущества и от оказания платных услуг.

Напомним, что в настоящее время в Кировской области продолжается публичное обсуждение исполнение бюджета за 2021 год.