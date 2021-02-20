Обгоревший флигель Воскресенского собора не снесут, а отремонтируют

На днях на сайте горадминистрации появилось постановление о сносе 45 аварийных домов. В список попало историческое здание на улице Ленина, 63а — флигель Воскресенского собора.

Старинный дом входит в число объектов, являющихся предметом охраны регионального значения.

Возможный снос исторического здания вызвал большой резонанс. Довольно быстро выяснилось, что дом на Ленина попал в «аварийный список» по ошибке и будет исключен из числа домов под снос. Строительство на этой территории запрещено.

Более того, в будущем флигель ждет реконструкция. Предполагается, что ей займется собственник здания, который владеет домом с 2018 года.

Напомним, что в 2017 году в историческом здании произошел большой пожар, уничтоживший крышу и частично стены. Некоторое время дом закрывал баннер МЧС.

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Фото: Данил Боев, www.newsler.ru/