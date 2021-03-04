Областное имущество продадут на открытых торгах

Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики извещает о продаже недвижимости, находящейся в собственности Кировской области.

Сформировано четыре лота:

— три нежилых здания и земельный участок по адресу г. Советск, ул. Ленина, д. 11 (5 млн рублей);

— нежилое помещение по адресу г. Яранск, ул. Карла Маркса, д. 10,

пом. 20000 (724 тыс. рублей);

— нежилое здание и земельный участок по адресу г. Кирово-Чепецк,

мкр Каринторф, ул. Ленинская, д. 1 (713 тыс. рублей);

— нежилое здание и земельный участок по адресу: Кировская область, г. Киров,

ул. Лепсе, д. 4б (10 млн рублей).

Заявки на участие в торгах посредством публичного предложения подаются по 30 марта в электронном виде на Национальной электронной площадке в разделе «Имущественные торги».

Подробная информация здесь.

Ранее мы писали, что в Кирове выставили на торги часть ТЦ «Зенит».