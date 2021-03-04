Областное имущество продадут на открытых торгах

Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики извещает о продаже недвижимости, находящейся в собственности Кировской области.
Сформировано четыре лота:
- — три нежилых здания и земельный участок по адресу г. Советск, ул. Ленина, д. 11 (5 млн рублей);
— нежилое помещение по адресу г. Яранск, ул. Карла Маркса, д. 10,
пом. 20000 (724 тыс. рублей);
— нежилое здание и земельный участок по адресу г. Кирово-Чепецк,
мкр Каринторф, ул. Ленинская, д. 1 (713 тыс. рублей);
— нежилое здание и земельный участок по адресу: Кировская область, г. Киров,
ул. Лепсе, д. 4б (10 млн рублей).
Заявки на участие в торгах посредством публичного предложения подаются по 30 марта в электронном виде на Национальной электронной площадке в разделе «Имущественные торги».
Подробная информация здесь.
Ранее мы писали, что в Кирове выставили на торги часть ТЦ «Зенит».