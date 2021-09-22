Правительство Кировской области субсидирует авиаперевозки

Министерство транспорта Кировской области предоставляет субсидии авиакомпаниям, осуществляющим рейсы из аэропорта Победилово.

Цель — снизить стоимость билетов для пассажиров. С начала года из областного бюджета на эти цели направлено 110,5 млн рублей.

Как сообщили в региональном министерстве финансов, субсидии предоставляются по следующим направлениям:

Екатеринбург, Калуга, Уфа (при участии средств федерального бюджета и бюджетов регионов, где расположены пункты прибытия/отправления);

Калининград, Сочи (за счет средств областного бюджета).

За 8 месяцев по этим маршрутам перевезено 17 641 человек. Наибольший средний процент загрузки борта приходится на направления Калининград (87%) и Сочи (85%).