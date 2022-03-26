Областной избирком объявил конкурс на лучший эскиз

Избирательная комиссия Кировской области объявила конкурс на лучший эскизный проект информационно-разъяснительных материалов, посвящённых выборам губернатора. Они пройдут 11 сентября.

Участникам необходимо подготовить проект по следующим тематическим разделам:

информационно-разъяснительный материал (макет печатных информационных материалов, информирующих о проведении выборов);

наружный информационный баннер (макет информационного плаката, который разместят на фасаде избирательного участка, рекламных и информационных конструкциях).

Работы не должны содержать признаки агитации за кандидатов, политическую партию, общественное объединение, изображения известных людей, политиков, символику партий и общественных объединений.

Победитель получит 10 тыс. рублей. Конкурс проводится по 29 апреля. Подробная информация здесь