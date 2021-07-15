Областной суд снял ограничения на эксплуатацию полигона в Осинцах

Министерством обороны РФ изменён статус аэродрома Порошино. Он исключён из государственного реестра. Действие свидетельства о его государственной регистрации и годности к эксплуатации прекращено. Кировский областной суд принял это во внимание и в ходе очередного заседания снял с полигона в Осинцах ограничения, которые не давали ему возможность работать и принимать отходы.

Именно его нахождение в 15-километровой зоне аэропорта являлось единственным препятствием к эксплуатации.

Областные власти поддерживали создание полигона. Строительство велось в соответствии с требованиями законодательства, что было подтверждено заключениями экспертиз и установлено в ходе судебных разбирательств.

Однако Арбитражный суд признал разрешения на строительство полигона и его ввод в эксплуатацию недействительными. Иск подало ДОСААФ России.

После того, как правительство области исполнило решение суда, все отходы, которые ранее направлялись в Осинцы, перераспределили на действующие полигоны.

Параллельно велась серьёзная работа с ДОСААФ. Прошлым летом председатель правительства Александр Чурин провел совещание с его руководителями. На ней, в частности, обсуждались вопросы статуса аэродрома Порошино. Результатом стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством и ДОСААФ. Оно направлено на подготовку молодежи к службе в Вооруженных силах РФ и развитие материально-технической базы областного отделения ДОСААФ.

В территориальной схеме обращения с отходами полигон в Осинцах имеет статус резервного. Для его изменения предстоит провести работу в рамках действующего законодательства. Кроме того, необходимо получить тариф на захоронение отходов.

В случае выполнения этих процедур, полигон сможет принимать отходы с января 2022 года.