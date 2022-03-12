Областные соревнования по зимней рыбалке «Мормышка-2022» прошли в Унях

Спортивный турнир по подледному лову рыбы для муниципальных служащих был посвящен памяти П. М. Полянцева.

Сегодня, 12 марта, на пруду в деревне Маги Унинского района в седьмой раз прошли традиционные зимние соревнования по подлёдному лову рыбы «Мормышка-2022». К участию в соревнованиях приглашаются муниципальные служащие, депутаты представительных органов муниципальных образований сельских и городских поселений, муниципальных районов, городских округов Кировской области.

Водоем в деревне Маги был любимым местом рыбалки Петра Михайловича, поэтому соревнования уже второй раз проводятся именно тут.

— Это место для Полянцева было любимым. Тут ему нравилось отдыхать и приводить свои мысли в порядок, — пояснила глава Унинского муниципального округа Татьяна Боровикова. — Думаю, что это спортивное мероприятие как всегда пройдет на позитиве. Участвуют 7 команд, в каждой из них руководители органов местного самоуправления. Тут мы делимся опытом, общаемся…

Соревновались участники в 5 номинациях: «Мормышка-2022», «Мега-хвост», «Быстрый ледобур», «Перетягивание каната» и «Лучшее приветственное слово». В итоге 1 место заняла команда из Уней, 2-е — из Богородского, 3-е — из Фалёнок.