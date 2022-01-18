Обнародован бюджет Кировской области для граждан на 2022-2024 годы

На сайте минфина опубликован бюджет Кировской области на 2022-2024 годы.

Презентация выложена в разделе «Открытый бюджет» — «Бюджет для граждан» — «2022 год». В ней отражены основные параметры главного финансового документа региона. Это, в частности, информация о доходах и расходах, а также о реализации нацпроектов в области.

Как уже говорилось, бюджет сохраняет социальную направленность. 65 процентов средств будет направлено на работу и развитие социальной сферы.

На социальное обеспечение населения направят 13297,2 миллиона рублей. Поддержку в разном объеме получат 515,2 тысячи кировчан.

На дошкольное образование выделено 3325,6 миллиона рублей. На эти деньги будет обеспечено функционирование 444 детских садов, 7 из которых частные. В 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» в трех ЧДС будет создано 223 места.

Затраты на общее образование в текущем году составят 14037,1 миллиона рублей. 3423,2 миллиона из них пойдет на строительство школ. Расходы на реализацию нацпроекта «Образование» в 2022 году составят 3 821,5 миллиона рублей.

На здравоохранение в бюджете заложено 12406,6 миллиона рублей. За счет этих средств финансируется 11 учреждений. Также в 2022 году на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан планируется направить 1418,4 миллиона рублей. Расходы на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» на текущий год составят 992,7 миллиона рублей.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, уникальность бюджета заключается в том, что он создан в непростое пандемийное время.

— При этом по своим параметрам бюджет-2022 выглядит даже лучше, чем в «докоронавирусном» 2019 году. Благодаря этому регион может позволить себе то, чего не было в предыдущие годы, — подчеркнул глава региона.

Ранее мы писали, что за 4 года собственные доходы бюджета Кировской области выросли в полтора раза.