Обновление партии — одна из тем сегодняшнего съезда «Единой России»

По результатам сентябрьских выборов состав фракции «Единая Россия» в Госдуме обновился почти наполовину.

В их числе много людей «из народа» — волонтеров, представителей общественных движений, победителей кадровых проектов.

В Кировской области в состав Законодательного Собрания вошли новички в политике — врачи, общественники. Партия становится кадровым лифтом для энергичных, целеустремленных молодых людей, которым небезразлично будущее страны.

Кстати, на съезде Генеральный Совет партии обновится более чем на 50 процентов, а Высший совет – на 40 процентов.