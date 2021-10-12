Обновленный Центр занятости откроется в Кирове в конце года

В следующем году оказание услуг по трудоустройству жителей Кирова начнётся в новом формате.

В регионе продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография»). В общей сложности до 2024 года планируется модернизировать 4 центра занятости населения.

В Кирове проводятся работы по модернизации Центра занятости населения (ЦЗН) на ул.Пролетарской, 67. Они начались в апреле, а на сегодняшний день завершена отделка фасада.

«Модернизация предполагает не только обновление здания и техническое оснащение Центра, но и, в первую очередь, изменение подходов к оказанию услуг. Обращаясь сюда, граждане и работодатели должны получать помощь в решении конкретных жизненных и бизнес-ситуаций. Задачи модернизации — обеспечение роста уровня занятости населения, снижение теневой занятости, сокращение время поиска работы и подбора персонала», — рассказывает первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

По словам директора ЦЗН Дмитрия Кротова, работа в обновленном формате начнётся уже с января. Консультанты протестируют каждого соискателя, помогут построить карьерный сценарий, «прокачать» недостающие компетенции, эффективно презентовать себя и свои достижения при собеседовании с работодателем. При необходимости они получат поддержку на испытательном сроке или в период адаптации на новом рабочем месте.

Изменения в работе ЦЗН увидят и работодатели. Им не нужно будет тратить время на поиск и подбор персонала — это сделают сотрудники Центра, используя данные из его базы и других источников.

Еще одним направлением работы станет выявление граждан, которые пытаются получить пособие по безработице обманным путем. Уже сейчас здесь используются практики их активного трудоустройства, в т.ч. проведение перерегистраций в присутствии работодателей.

Для сотрудников Центра занятости организовано обучение и повышение квалификации по новым принципам работы.

