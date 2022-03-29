Обокравшей котельничскую пенсионерку оказалась орловская цыганка

В УМВД по Кировской области сообщили о раскрытии декабрьского преступления. Расследование продолжается.

В минувшем декабре к 85-летней жительнице одного из посёлков Котельничского района пришли три незнакомые женщины. Они представились работницами соцзащиты, попросили пустить в дом, якобы чтоб проверить, как ухаживают за пенсионеркой. Когда они пообщались и ушли, последняя не нашла кошелька с 8000 рублей, спрятанного под подушкой.

Пенсионерка заявила в полицию, было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сегодня стало известно, что подозреваемую нашли и задержали. Ею оказалась 36-летняя цыганка из Орловского района.

Её допросили, и в присутствии следователя она вернула деньги потерпевшей.