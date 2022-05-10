Губернатор Игорь Васильев покидает должность

Об этом он сообщил в своих соцсетях сегодня, опубликовав обращение к жителям Кировской области:

— В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне. Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин.

Благодарю команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу!

Вместе нам удалось добиться высоких результатов: в регионе появились новые детские сады и школы, мы создали все условия для развития дополнительного образования.

Мы создали прочную основу для дальнейшего развития системы здравоохранения. Мы вернули службу скорой помощи и гемодиализа в руки государства, восстановили службу санитарной авиации, благодаря которой были спасены сотни тысяч жизней, изменили свой облик больницы и поликлиники, благодаря чему в регионе начал развиваться медицинский туризм.

За 5 лет мы сделали большой шаг в дорожном строительстве, в развитии коммунальной сферы.

Все эти позитивные начинания в Кировской области теперь буду поддерживать на федеральном уровне.

Желаю региону дальнейшего устойчивого развития и процветания!

Губернатор Игорь Васильев