Общественный штаб прогнозирует высокую конкуренцию на выборах

Штаб вышел с инициативой обеспечить присутствие его представителей при регистрации кандидатов.

Сегодня региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами провел «круглый стол» по вопросам политической конкурентности в России. Его участники обсудили тематический доклад Фонда исследования проблем демократии. Во встрече приняли участие представители Общественной палаты Кировской области, активисты.

В докладе «Политическая конкурентность на современных выборах в России» содержатся сравнительные данные о количестве партий, участвовавших в выборах в разные периоды, о числе регистрируемых кандидатов.

Так, если в 2020 году на выборах глав муниципальных образований в разных регионах страны было выдвинуто 183 кандидата, то в 2021 году – уже 369.

Если в 2018 году на выборах губернаторов субъектов РФ было заявлено 119 участников, то в 2019 году – 169.

То есть уровень конкурентности с каждой следующей выборной кампанией растет.

Как отметил заместитель председателя регионального Общественного штаба Насими Назаров, судя по активности партий, в Кировской области также ожидается высокая конкуренция в ходе предстоящей в сентябре избирательной кампании: на сегодня документы о выдвижении кандидатов подали в облизбирком 4 партии, еще 4 намерены сделать это в ближайшие дни.

— В Кировской области по 106-му избирательному округу ожидается выдвижение достаточно сильных кандидатов от разных партий в Государственную Думу, — отметил Насими Назаров. – Серьезная борьба предстоит и в целом ряде округов среди кандидатов в Законодательное Собрание области. Это значит, что Общественный штаб должен усилить комплекс мер, связанных с наблюдением за выборным процессом.

Член региональной Общественной палаты Сергей Улитин предложил обратиться в облизбирком с ходатайством об обеспечении присутствия представителей Общественного штаба при подаче кандидатами документов – чтобы сделать максимально прозрачным процесс регистрации и исключить неправомерные отказы в ней.

Насими Назаров подчеркнул, что созданный в Кировской области Общественный штаб находится в ежедневном контакте с Избирательной комиссией региона.

— Мы открыты для всех политических партий и готовимся к серьёзной работе по обеспечению общественного наблюдения на избирательных участках, — сказал Насими Назаров.

Напомним, Общественная палата России уже дала старт общественному мониторингу избирательной кампании. В Кировской области в пул независимых общественных наблюдателей вошли 2 700 человек, которые уже завершили обучение по специальной программе.