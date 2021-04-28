Общественный транспорт Кирова продолжит ездить по зимнему расписанию

Количество машин на городских маршрутах не будут сокращать до июня

В мэрии подготовили дополнительное соглашение с перевозчиками, которые обеспечивают работу общественного транспорта в Кирове. По условиям соглашения, автотранспортные предприятия города обязуются сохранить «зимнее» количество автобусов и троллейбусов до лета.

Как отметили в горадминистрации, изначально контракт на зимний режим перевозок был заключен до конца апреля. Это было сделано из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Однако пассажиропоток пока что не снизился – учебный год продолжается, учащиеся школ и вузов активно пользуются транспортом. По этой причине с перевозчиками было подписано дополнительное соглашение, которое будет действовать до июня.

Количество машин будет сохранено на автобусных маршрутах №№1, 3, 5, 15, 21, 23, 38, 39, 50, 52, 53, 54, 33 и 90, а также на всех троллейбусных.

Ране мы писали, что маршруты нескольких автобусов продлили до садов.

Фото: Илья Варламов