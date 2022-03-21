Общий гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 марта по 3 апреля

Понедельник

Благоприятен для общения с близкими людьми, членами своей семьи, родственниками. Гороскоп не рекомендует составлять и отправлять официальные письма, работать с документами, заключать какие-либо соглашения или производить сложные расчеты.

Вторник

Опасайтесь конфликтов с любимым человеком, не провоцируйте ссоры в близких отношениях. Не слишком удачен для новых знакомств и свиданий. Постарайтесь быть осмотрительнее в расходах. Крупные траты и приобретения нежелательны.

Среда

Используйте оригинальные подходы к любым ситуациям, проявите смекалку, находчивость. Вечер благоприятен для проявления некоторого консерватизма. Личная ответственность, самодисциплина и пунктуальность будут важными качествами, помогающими добиться успеха в это время.

Четверг

Окажется благоприятным для динамичного общения, однако очень важно контролировать свои эмоции и стараться не вступать в диалоги, если не находитесь в состоянии эмоционального равновесия. День благоприятен для общения на технические темы.

Пятница

Усилится склонность уходить в мечты и фантазии, мысли могут оказаться нереалистичными, общение способно вводить в заблуждение. Вечер благоприятен для массовых мероприятий, новых впечатлений, обучения чему-либо. Вы ощутите прилив оптимизма и энтузиазма в это время.

Суббота

Довольно сложный день, и вы поступите разумно, если встретите его во всеоружии. Постарайтесь трезво оценить свои сильные и слабые стороны и беритесь за решение лишь тех задач, с которыми вы действительно можете справиться самостоятельно. Финансовые возможности ограничены, поэтому

расходы следует сократить.

Воскресенье

Терпения, снисходительности и понимания потребуют отношения с родственниками. Вы не можете позволить себе капризничать, предъявлять слишком высокие требования к членам семьи. Важно сохранить взаимное доверие, уважение друг к другу, даже в сложных и противоречивых ситуациях избегать скандалов и оскорблений.