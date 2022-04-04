Общий гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022

Гороскоп для всех знаков Зодиака.

Понедельник

Хороший день для общения, так как слова имеют особенно высокую силу. Однако помните и о большей ответственности за сказанное, так как отказаться от слов и обещаний данных в этот день будет очень непросто.

Вторник

Проявите больше самостоятельности и благоразумия, чаще прислушивайтесь к подсказкам собственной интуиции. Избегайте принятия резких решений, а также проявления чрезмерного оптимизма. Неплохо сложатся короткие поездки.

Среда

Стабильность будет важнее активности и движения вперед. Бездействовать не стоит, направьте энергию на укрепление своего текущего положения. Рутинной и монотонной работой стоит заниматься лишь в начале дня, так как к вечеру такая деятельность может вызывать повышение раздражительности.

Четверг

День будет благоприятен для новых самостоятельных начинаний в интеллектуальной области. Утро принесет романтическое настроение. Больше времени уделите любимому человеку. Хороший день для приема гостей.

Пятница

Не исключены новые знакомства. Вероятны успешные покупки. Вечернее время может принести усталость, снижение внимательности и концентрации. Не планируйте ничего грандиозного на это время, но постарайтесь не становиться безответственными.

Суббота

Рекомендуется провести активно. В общении и взаимодействии с людьми будет больше прямоты и открытости, но не стоит забывать и о тактичности, это поможет сгладить острые углы.

Воскресенье

Отличный день для новых знакомств и романтических свиданий, вероятны любовные приключения. Не всегда будет присутствовать настрой на длительные и серьезные отношения, а поэтому, если вы стремитесь именно к ним, то не спешить форсировать развитие событий.