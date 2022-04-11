Общий гороскоп на неделю с 18 по 24 апреля 2022

Общий гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 апреля 2022 года

Понедельник

Неплохо подходит для небольших краткосрочных начинаний. Однако стоит избегать чрезмерного оптимизма. Важно проявить свою индивидуальность, а прислушиваться к мнению большинства или поддаваться общему настроению будет полезно далеко не всегда.

Вторник

Важно отличать мечты от реальности. Вероятно появление чрезмерного оптимизма. Старайтесь не давать необдуманных обещаний. Вечер удачен для проявления фантазии.

Среда

Принесет стремление проявить свою оригинальность и независимость. Не исключено появление новых интересов, а внешние обстоятельства могут помочь раскрыть в себе неожиданные таланты и способности. Вечер благоприятен для обучения.

Четверг

Не стоит злоупотреблять своей властью или влиянием. Вы можете чувствовать давление на себя со стороны более влиятельных людей. Не стоит пытаться преодолевать те обстоятельства, которые заведомо сильнее вас. Сейчас лучше попробовать плыть по течению, переждав напряженное время.

Пятница

Вы можете чаще получать приятные комплименты, а взаимодействие с другими людьми может происходить более мягко и гармонично. Прислушаться также стоит к советам других людей. Эти советы могут оказаться для вас действительно полезными.

Суббота

Этот день стоит провести активно. Отправляйтесь на природу, займитесь спортом, найдите время для активного отдыха. Открытое выражение эмоций сейчас приветствуется. На вечер не рекомендуется планировать короткие поездки.

Воскресенье

Отложите новые дела: довести их до конца едва ли удастся, потому что обстоятельства складываются самым неблагоприятным образом. Есть опасность стать жертвой мошенников. Не стоит принимать важные решения, касающиеся работы.