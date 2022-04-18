Общий гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022

Общий гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022

Понедельник

Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Возможны проблемы со здоровьем. Вечером посчастливится оказаться в центре всеобщего внимания, данное обстоятельство может самым благоприятным образом сказаться на ваших отношениях.

Вторник

Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Не спешите довериться малознакомым людям. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день. Вечер обещает быть наполненным приключениями. Возможны встречи с любимым человеком.

Среда

Необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.

Четверг

Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформиться на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта.

Пятница

Готовьтесь к борьбе! Защищайтесь, но не нападайте первыми. Не совершайте безрассудных поступков. В происходящем, как в зеркале, можно увидеть свои проблемы. Нынче, как это ни печально, слишком легко будет принять желаемоеза действительное.

Суббота

Смело отправляйтесь в утешествие. Сегодня хорошо находиться в дороге, знакомиться, общаться на самые разные темы. Важные дела подождут. Больше контактируйте с приятными людьми, но не забывайте следить за словами.

Воскресенье

Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером старайтесь избегать одиночества.