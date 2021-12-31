Общий гороскоп на неделю с 3 по 9 января

Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 3 по 9 января.

Овен (21.03 — 20.04)

В начале недели могут произойти интересные события, которые положительно отразятся на вашем материальном положении. Согласно гороскопу, в четверг будут удачными серьёзные покупки и приобретения. В большей степени Овнов будет беспокоить одна дилемма — как можно удовлетворить свои потребности. Отложите в сторону рутину, занимайтесь только тем, что перспективно, и вас ждёт немалый успех. Может приехать дальний родственник, это событие принесёт возможность новых заработков.

Телец (21.04 — 21.05)

Могут быть неплохие промежуточные успехи. В середине недели гороскоп рекомендует Тельцам не поддаваться на предложения о сотрудничестве. Не планируйте крупных приобретений, пока обещанные улучшения не дадут о себе знать. Не держите объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам небезразличен, скажите это ещё разок — и вам нетрудно, и ему приятно.

Близнецы (22.05 — 21.06)

Сегодня Близнецам лучше не начинать новых дел. Максимум, чем можно занять руки (голову лучше оставить в покое) — это домашние хлопоты. Чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться. Любая попытка сыграть будет выглядеть откровенной фальшью. В конце недели Близнецам рекомендуется со всей решимостью избавиться от лишнего хлама и порадовать себя какой-нибудь новинкой.

Рак (22.06 — 23.07)

В начале недели у Раков появится шанс для успешной самореализации. Чтобы добиться поставленной цели, имеет смысл объединить усилия с другими людьми. Сконцентрируйтесь на главной цели: сил для реализации планов у Рака хватит. Правда, дорога к успеху может оказаться тернистой. Но Ракам легко удастся наладить с близкими хорошие взаимоотношения, особенно если вы прибегнете к проверенному средству — попросите у них совета или поможете в чём-то.

Лев (24.07 — 23.08)

В первой половине этой недели звезды рекомендуют Львам решать любые вопросы. Вы будете в этом заинтересованы, а поэтому сможете действовать более целенаправленно. Львам удастся встретить победу с высоко поднятой головой. Усилится обаяние Львов, они будут знать, чего хотят и добиваться этого со свойственной им настойчивостью. Но Лев может стать предметом насмешек, однако это вовсе не означает, что вы что-то делаете неправильно.

Дева (24.08 — 23.09)

Будьте аккуратны с финансовыми делами, избегайте непонятных авантюрных предприятий – нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только для мышей и всего один раз. Держите свои обещания, которые давали ранее. Деву может одолеть бурная страсть, причём сразу к нескольким людям. Вы сумеете повернуть колесо Фортуны в свою сторону. В середине недели вспомните о родственниках, навестите их. Выходные проведите в семье. Скорее всего, это будет правильно.

Весы (24.09 — 23.10)

Идей у некоторых Весов в начале недели может оказаться больше, чем возможностей к их реализации. Но это не повод для расстройства — оставьте часть задуманного на будущее. Вы сможете с честью выйти практически из любого, сколь угодно трудного положения. Общение с надёжными партнёрами вас вдохновляет и идёт на пользу. У Весов появиятся некоторые интригующие возможности, касающиеся карьерного роста, деловых вопросов и даже пересмотра бизнеса.

Скорпион (24.10 — 22.11)

Скорпионам с начала недели отведена роль баловня судьбы. Личная жизнь проявится всеми цветами радуги. Супружеское счастье превратится в реальность. Но некоторым из Скорпионов потребуются посредники для разрешения противоречий. Светом в окошке может оказаться какой-то новый друг или старый знакомый, который выведет вас из плена на свободу. В выходные Скорпионы могут позволить себе роскошь поездки на природу в компании старых друзей и родных.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Возможно постепенное, радикальное изменение жизни. Только не дайте суетливому существу внутри себя поторопиться и всё испортить. Поездки будут полезны саморазвития, но не для дел. Суббота подойдёт для проведения важных переговоров. Стрелец будет в меру красноречив и необыкновенно убедителен. Улучшение интерьера дома и на работе могут потребовать определенных вложений, не исключены траты на здоровье детей для приобретения лекарств.

Козерог (22.12 — 20.01)

Ваши собственные дела могут легко и уверенно продвигаться вперёд, но близкому человеку и некоторым окружающим людям наверняка будет сложно обойтись без вашей поддержки. Рабочий энтузиазм будет высок, вы сможете заложить основу многих важных проектов, которые в будущем станут вашим плацдармом. Воскресенье для Козерога – время, которое стоит провести в кругу семьи, при этом помните, что лучше не ссориться, а решать свои вопросы внутри семьи мирно.

Водолей (21.01 — 19.02)

Неделя достаточно стабильная и гармоничная сама по себе, но не стоит отвергать помощь интуиции, если она пожелает заявить о своем существовании, особенно в понедельник. Вероятно, Водолеи не смогут преодолеть негативных тенденций предыдущей недели. Поэтому придётся вдвое усилить свои старания. Однако неверное суждение может помешать осуществлению замыслов. Водолеям не помешает воспользоваться всеми возможностями, предоставленными Провидением.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Будьте собраны, внимательны и старайтесь не упустить шанс улучшить свою жизнь, ведь на этой неделе Судьба подкинет вам пару-тройку возможностей продвинуть далеко вперёд не только карьеру, но и личные отношения. До пятницы у Рыб ожидается чрезмерно волнительный период в любовных отношениях. Не тратьте время на бесполезные блуждания по лабиринту воображаемых опасных ситуаций, вам вполне под силу справиться со стоящими перед вами задачами.