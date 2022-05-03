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Общий гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Гороскоп

Понедельник
Может принести интересные и страстные знакомства. Улучшится настроение, появится оптимизм и стремление к роскоши. Однако гороскоп рекомендует избегать расточительности. Вечером старайтесь максимально объективно оценивать любые ситуации.

Вторник
Хорош для активных действий, проявления решительности, смелости. Неплохо сложатся короткие поездки, могут приходить стоящие мысли и идеи. В начале дня старайтесь избегать лени и потворства собственным слабостям.

Среда
Не стоит злоупотреблять той властью и тем влиянием, которыми вы обладаете. Не стоит также и переоценивать свое влияние. Повремените с участием в массовых мероприятиях, а также старайтесь не поддаваться массовым настроениям. Чаще проявляйте личное обаяние.

Четверг
Напряженный день, опасно переоценивать свои силы и возможности. Старайтесь также не распыляться на множество начинаний и направлений, так как в итоге можете не успеть нигде. Лучше немного повременить с активностью, не стоит совершать опрометчивых поступков.

Пятница
Принесет реальные новые перспективы, будет способствовать открытию новых направлений и возможностей. Важно избегать спонтанных поступков и проявлений жесткости. Будьте особенно осторожны в вечернее время.

Суббота
Хороший день для общения и взаимодействия с другими людьми, участия в коллективной деятельности. Вечер рекомендуется провести вместе с семьей или близким человеком, важно окружать себя искренними людьми, которым вы доверяете.

Воскресенье
Не совершайте спонтанных покупок и вложений. Необдуманные траты или вложения легко обернутся убытками, не рискуйте. Лучше посвятите больше времени семье и близким, детям, родителям, пригласите в гости приятных людей.

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Тамара Полыхаева