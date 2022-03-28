Обучающий проект для парикмахеров реализуется в Кирове

В Кирове в учебном центре «Стильмарк» запустили обучающий проект для парикмахеров.

Сеть «Прядки в порядке» открыла набор для желающих получить профессию в бьюти-индустрии. Из-за санкций многие салоны, использующие импортные материалы, начали повышать цены, а сотрудники не всегда могут перестроиться на работу на отечественных расходниках.

«Многие хотят пройти переобучение, чтобы не снижать качество обслуживания после перехода с импортных красок на отечественные. Надо понимать, что мы будем жить в других реалиях, и начать движение к перепрофилированию. Значительные изменения произойдут и на рынке труда — мы рады всем, кто хочет получить профессию, стать востребованным специалистом», — рассказывает владелец салонов красоты «Прядки в порядке» Дмитрий Кочев.

Предполагается, что за год учебный центр выдаст дипломы и сертификаты более чем 300 выпускникам. Преподаватели — мастера с опытом работы не менее десяти лет. Для проведения мастер-классов будут приглашать профессионалов индустрии красоты из других регионов.