Обвалившийся мост в Вятских Полянах могут снова открыть для автомобилистов

Глава Вятских Полян Валерий Машкин выступил на заседании региональной группы общественного контроля и прокомментировал ситуацию с ремонтом моста через реку Ошторму.

Напомним, 13 марта от моста оторвалась пешеходная дорожка с перилами. В настоящее время движение по мосту закрыто.

Как отметил Валерий Машкин, мост соединяет 2 части города, и в настоящее время жители вынуждены выбирать объездной путь, который составляет порядка 4 километров.

В настоящее время подготовлена техническая документация для выбора подрядчика на разработку проекта по реконструкции моста. Также разработана смета, которая проходит экспертизу в областном минтрансе. После получения положительного заключения экспертов будет рассмотрен вопрос о включении моста через Ошторму в список объектов, подлежащих ремонту по проекту БКАД.

Глава Вятских Полян также добавил, что на ремонт моста по всем стандартам понадобится порядка 100-150 миллионов рублей.

Если все этапы будут пройдены успешно, ремонт планируется завершить к концу 2022 года. Это создаст большие неудобства для местных жителей, которым придется тратить время на объезд. Поэтому общественники рекомендовали местным властям рассмотреть возможность проведения экспертизы на предмет открытия временного движения по мосту.