Обвинение просит 12 лет лишения свободы для Владимира Быкова

Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для бывшего мэра Кирова Владимира Быкова. Об этом сообщается в «Инстаграме» ведомства.

Желаемый срок заключения был озвучен на прениях 16 февраля. Также обвинение просит назначить Быкову штраф в размере 30 миллионов рублей и лишить права занимать госдолжности на 7 лет.

Экс-главу Кирова и бывшего председателя ОЗС обвиняют в «крупном» мошенничестве, растрате казенных денег, получении взятки и пособничестве мошенникам. Итого 4 статьи УК РФ.

По данным следствия, в 2010-2018 году Быков получил взятку на общую сумму более 9 миллионов рублей за игнорирование поставок некачественного топлива в АО «АТП» и заключение договоров с ООО «Удобный маршрут».

Помимо этого, бывшего главу города подозревают в содействии хищению более22 миллионов рублей в АТП. Также Быкову приписывают мошенничеств при покупке участка в парке Победы. Сумма ущерба, причиненного городу, составила более 160 миллионов рублей. Еще одно уголовное «достижение» — растрата 34 миллионов рублей по делу «Электронного проездного».