Обвиняемого в убийстве 1,5-годовалого ребенка в Кирове взяли под арест

В областной прокуратуре рассказали о мере пресечения, выбранной для 42-летнего кировчанина, которого обвиняют в убийстве 1,5-годовалого малыша.

По версии следствия, 11 мая мужчина, оставшись наедине с ребенком своей знакомой, выбросил из окна 5-го этажа ее маленького сына. Мать мальчика в это время ушла в магазин вместе со своей подругой.

По факту убийства малолетнего было возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия обвиняемый взят под арест на время расследования.

Ранее случившееся прокомментировал детский омбудсмен Владимир Шабардин.

Фото: @mpkirov18