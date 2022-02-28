Объявлен аукцион по реставрации дома-музея М.Е. Салтыкова-Щедрина

Объявлен аукцион на выполнение работ по разработке проектной документации для проведения реставрации здания дома-музея М.Е. Салтыкова-Щедрина (г.Киров, ул. Ленина, д. 93).

Их результатом является получение положительного заключения госэкспертизы в части проверки сметной стоимости работ на предмет достоверности её определения, а также получение согласования управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Срок выполнения всего комплекса работ по контракту (в т.ч. получение необходимых согласований и положительных заключений экспертиз) — по 31 октября 2022 года.

Начальная цена — 2,5 млн рублей.

Справка

В 1968 году в доме, где в годы ссылки проживал М.Е.Салтыков-Щедрин, открылся литературный музей на общественных началах. С 1971-го он является отделом Кировского областного краеведческого музея.

Фото muzey43.ru