Обзор наиболее выгодных тарифов на Интернет в роуминге в 2021 году

Заграничные поездки стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Обычно они предусматривают решение рабочих вопросов или отдых. Но как в первом, так и во втором случае не обойтись без Интернета. Доступ в Сеть превратился в необходимость, без него тормозятся все важные процессы: общение с друзьями и родственниками, поиск нужной информации, передача данных, обсуждение срочных рабочих вопросов и многое другое.

Чтобы получить доступ к Интернету за границей, необходимо пользоваться роумингом. Эта услуга не сильно повлияет на доступный бюджет, если правильно подобрать оптимальный тариф. Например, можно на сайте https://euroroaming.ru/ купить сим-карту для интернета в роуминге, предварительно определившись с наиболее подходящим предложением.

Какие тарифы будут доступны в 2021 году? Предлагаем ознакомиться с ними подробно, чтобы сделать правильный выбор.

Лучшие тарифы на Интернет в роуминге от разных мобильных операторов

Дешевый интернет в роуминге перестал быть недостижимой мечтой. Возможность не переплачивать лишнее появилась после того, как значительно увеличилось количество предложений. Чтобы привлечь внимание клиентов, многие операторы стремятся выиграть конкурентную борьбу путем снижения тарифов. Предлагаем ознакомиться с перечнем наиболее выгодных из них:

Виртуальная сим-карта для Европы eSIM. Действительна в течение 28 дней. Стоимость 10 евро за 9,5 Гб в ЕС (в Испании доступно 30 ГБ). Если нужна дополнительная информация о eSim в роуминге, подробнее на https://euroroaming.ru/esim/.

Тариф MUNDO для Европы от мобильного оператора ORANGE. Доступно разное количество ГБ по цене 10 евро (5 Гб), 15 евро (8,5 Гб), 20 евро (11 Гб). Предоставляются бонусы при подключении. Эта сим-карта для Интернета в роуминге активна в 41 стране Европы.

VODAFONE предлагает сим-карту для Турции, США и Европы. Воспользоваться тарифом Prepago S можно за 10 евро (12 Гб). Можно раздавать Интернет.

GLOBALSIM DIRECT для Интернета и звонков в Израиле, США, Китае, Швейцарии и многих других государствах. При использовании этой сим-карты Интернет в роуминге предоставляется по цене 1 цент за 1 Мб. Опция по такой цене подключается по умолчанию. Также можно выбрать другие интернет-пакеты.

Важный плюс заключается в том, что Интернет в роуминге доступен при активации сим-карт, пользование которыми не предусматривает ежемесячную абонентскую плату. Получать доступ в Сеть можно только тогда, когда вы находитесь за границей, и платить за нее по факту, а не вносить депозит за услугу в период ее деактивации.