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Очередное заседание Кировской городской Думы состоится 30 июня

Вадим Шабалин Новости, Власть

В среду, 30 июня, пройдёт очередное заседание Кировской городской Думы.

Среди вопросов, которые рассмотрят депутаты, назначение Анны Вершининой и Всеволода Фролова на должность первого заместителя главы администрации и заместителя главы соответственно.

Кроме того, в повестке — дача согласия на безвозмездную передачу Кировской региональной общественной организации защиты животных «Дари добро» помещения в на ул.Производственной, 2 в Радужном, а больнице №5 — на ул.60 лет Комсомола, 19а.

Также планируется внести изменения в Порядок организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

 

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Вадим Шабалин