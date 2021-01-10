Одному из старейших жителей Кировской области вручили редкую медаль

Высокую патриаршую награду в Рождество вручили бывшему партработнику Уржумского района.

В конце декабря 2020 года жителю Уржума Николаю Константиновичу Рубцову исполнилось 95 лет. За день до этого – 25 декабря в столице глава РПЦ подписал документы о награждении Николая Рубцова редкой патриаршей медалью «Славы и Чести».

Отмечается, что эту награду Ордена Русской Православной Церкви он получил за помощь в восстановлении Троицкого Кафедрального собора. А награждение приурочено к личному юбилею жителя Уржума.

В день празднования светлого праздника Рождество епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн вручил ветерану медаль и документ к ней за подписью патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Добавим, Николай Константинович был участником Великой Отечественной войны, а после работал педагогом и был сотрудником партийных и советских органов Уржумского района. В последние годы он обратился к церкви.

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Фото: vk.com/eparhiyaurzhum