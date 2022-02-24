Одной ледовой переправой стало меньше в Кировской области

22 февраля на территории Уржумского района была закрыта ледовая переправа через реку Вятка и приток Воложка в с. Цепочкино, сообщили в ГУ МЧС.

Вероятно, это связано с установившейся тёплой погодой. На подъездных путях к переправе выставлены информационные и запрещающие знаки, созданы искусственные барьеры из снега и грунта.

Сейчас в Кировской области работают еще пять автодорог по льду реки Вятки: в г. Котельнич (Затон), с. Вишкиль Котельничского района, с. Русский Турек и с. Тюм Тюм Уржумского района, с. Сорвижи Арбажского района.