Одобрен прогноз социально-экономического развития Кировской области

На заседании правительства области, которое прошло сегодня под председательством губернатора Игоря Васильева, одобрен прогноз социально-экономического развития региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Документ представила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева.

По её словам, грамотные решения по снятию ограничений на работу реального сектора экономики позволили обеспечить в прошлом году рост промышленного производства на 4%. Наиболее высокий рост показали отрасли, связанные с медициной. Это производство лекарственных средств и химии. Также прибавили деревообработка и выпуск пищевых продуктов.

В текущем году промышленное производство также демонстрирует положительную динамику. По предварительным оценкам, индекс производства по его итогам составит 106,6%.

«В 2022-м рост промышленного производства составит порядка 2% — благодаря увеличению производства лекарств, пищевых продуктов, электрооборудования, химии, а также деревообработки. Это подтверждается и ожиданиями руководителей крупнейших предприятий и организаций промышленного сектора области», — отметила Кряжева.

Из-за пандемии прошлый год оказался непростым для строительной отрасли. В среднесрочной перспективе ожидается улучшение ситуации. Объёмы жилищного строительства планируется увеличить за счёт ряда мер. В их числе программы льготного ипотечного кредитования и расселения аварийного жилого фонда, реализация регионального проекта «Жильё» и проектов комплексного развития территорий. По прогнозу, ввод жилья составит в 2022 году свыше 500 000 квадратных метров.

Сельское хозяйство — одна из стабильно развивающихся отраслей экономики области, на долю которой приходится около 7% валового регионального продукта. В уходящем году, благодаря росту выпуска продукции растениеводства и животноводства, индекс производства превысил 8%. В 2022-м объём производства ожидается на том же уровне.

Помимо сельского хозяйства, ведущими инвестиционными отраслями региона останутся обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, обеспечение электроэнергией, газом и паром, операции с недвижимым имуществом.

«Наша задача — максимально помочь предприятиям в активизации их инвестиционной деятельности, поддержав их инфраструктурно. По итогам года прибыль прибыльных предприятий должна увеличиться, составив 44 млрд рублей. Положительная динамика сохранится и в среднесрочной перспективе», — подытожила Наталья Кряжева.

В этом году валовой региональный продукт составит 430 млрд рублей (рост — 3,6%). В 2022-м, согласно оценкам экспертов, восстановительный рост реального сектора экономики области позволит сохранить объёмы валового регионального продукта.