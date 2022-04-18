Офицеры Центрального военного округа навестили ветерана-кировчанина Александра Драгомирова

Военные и юнармейцы поздравили участника Великой Отечественной войны с приближающимся Днем Победы.

В преддверии Дня Победы по приказу командующего войсками Центрального военного округа, генерал-полковника Александра Лапина в российских регионах проводятся акции, посвященные великому празднику: офицеры посещают ветеранов Великой Отечественной войны – вручают подарки, организуют концерты-поздравления, мини-парады.

В Кирове офицеры военной полиции ЦФО и юнармейцы навестили ветерана Великой Отечественной войны Александра Дмитриевича Драгомирова.

Военнослужащие и активисты юнармейского движения поблагодарили фронтовика за мужество и героизм, проявленные в годы войны, вручили поздравительный адрес, подарок.

Александр Дмитриевич на фронт ушел добровольцем в 16 лет, служил в 208-м Краснознамённом танковом полку, который в августе 1945 года участвовал в боевых действиях на 1-м Дальневосточном фронте.

После капитуляции Японии Александр Дмитриевич поступил в военное училище, а по окончании учебы продолжил службу в звании младшего лейтенанта.

В 1950 году он уволился в запас, работал в райкоме партии Верхнекамского района, затем на шабалинской мебельной фабрике.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «Жукова» и юбилейными наградами.

За чашкой чая фронтовик рассказал гостям о своей жизни, об испытаниях, выпавших на долю военного поколения, о героизме русских солдат, о том, что даже в самые тяжелые моменты никто из них не сомневался в Победе.