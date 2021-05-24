Официальная статистика по коронавирусу в Кировской области на 24 мая

Оперативная информация по COVID-19 в Кировской области. За прошедшие сутки:
2 451 исследование на COVID-19 выполнено лабораториями региона.
1 480 вызовов обслужено бригадами скорой медицинской помощи.
54 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлено.
1 054 человека находятся на стационарном лечении.
66 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.
4 пациента – на ИВЛ.
1 394 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях.
35 человек выписано.
В Кировской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. На днях в Коминтерне открылся круглосуточный пункт вакцинации.