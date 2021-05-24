Официальная статистика по коронавирусу в Кировской области на 24 мая

Оперативная информация по COVID-19 в Кировской области. За прошедшие сутки:

2 451 исследование на COVID-19 выполнено лабораториями региона.

1 480 вызовов обслужено бригадами скорой медицинской помощи.

54 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлено.

1 054 человека находятся на стационарном лечении.

66 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

4 пациента – на ИВЛ.

1 394 пациента проходят лечение в амбулаторных условиях.

35 человек выписано.

В Кировской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. На днях в Коминтерне открылся круглосуточный пункт вакцинации.