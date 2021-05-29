Официальная статистика по коронавирусу в Кировской области на 29 мая

Оперативная информация по COVID-19 в Кировской области. За прошедшие сутки:
2 534 исследования на COVID-19 выполнено лабораториями региона.
1 383 вызова обслужено бригадами скорой медицинской помощи.
52 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлено.
964 человека находятся на стационарном лечении.
65 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.
9 пациентов – на ИВЛ.
1 579 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях.
176 человек выписано.