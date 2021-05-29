Официальная статистика по коронавирусу в Кировской области на 29 мая

Оперативная информация по COVID-19 в Кировской области. За прошедшие сутки:

2 534 исследования на COVID-19 выполнено лабораториями региона.

1 383 вызова обслужено бригадами скорой медицинской помощи.

52 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлено.

964 человека находятся на стационарном лечении.

65 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

9 пациентов – на ИВЛ.

1 579 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях.

176 человек выписано.