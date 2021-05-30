Официальная статистика по коронавирусу в Кировской области на 30 мая

Оперативная информация по COVID-19 в Кировской области. За прошедшие сутки:

4 212 исследований на COVID-19 выполнено лабораториями региона.

1 383 вызова обслужено бригадами скорой медицинской помощи.

54 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлено.

984 человека находятся на стационарном лечении.

61 пациент с коронавирусом находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

9 пациентов – на ИВЛ.

1 579 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях.

134 человека выписано.

На 30 мая 2020 года в Кировской области было выявлено 49 новых случаев COVID-19, а также 13 случаев бессимптомного носительства инфекции.