Официальная статистика по коронавирусу в Кировской области на 30 мая

Оперативная информация по COVID-19 в Кировской области. За прошедшие сутки:
4 212 исследований на COVID-19 выполнено лабораториями региона.
1 383 вызова обслужено бригадами скорой медицинской помощи.
54 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлено.
984 человека находятся на стационарном лечении.
61 пациент с коронавирусом находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
9 пациентов – на ИВЛ.
1 579 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях.
134 человека выписано.
На 30 мая 2020 года в Кировской области было выявлено 49 новых случаев COVID-19, а также 13 случаев бессимптомного носительства инфекции.