Официально объявлено, что фестиваля «Гринландия-2021» в Кирове не будет

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В регионе сложная эпидемическая обстановка, поэтому было принято решение не собирать большое количество людей на поляне в Башарово, чтобы не рисковать гостями.

В соответствии с постановлением регионального правительства в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией было принято решение об отмене очного проведения фестиваля в этом году. Таким образом, массового выезда на фестивальную поляну в Башарово не будет.

Любители этого фестиваля уже давно задавали вопросы – состоится ли он в текущем году музыкальный праздник, и каждый раз получали от организаторов один ответ: сожалеем, но нет.

Ранее мы сообщали, что фестиваль Гринландия-2021 не состоится. Теперь организаторы решили предупредить всех разом. На официальной странице появилось объявление:



Фото: vk.com/grinlandia_fest