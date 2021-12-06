Огнётовский замок в Яранском районе начали реставрировать

Об этом сообщил новый владелец старинного строения — исторического здания в селе Огнётово.

Уникальный дом, похожий на пряничный, строил с 1915 по 1927 крестьянин-самоучка Семён Атеев. Он сам вручную создавал уникальные причудливые кирпичи. Для этого сам отбирал и добывал глину неподалеку, формовал ее, сушил и обжигал. Так он подготовил более 15 тысяч кирпичей. Часть из них была с узорами – для внешнего декора дома. Для внутренней кладки они были без рисунка. На фасаде в отдельных кирпичах верхнего яруса можно разглядеть лица.

Однако долго и счастливо пожить в нем семье Атеевых не удалось: в 1930 году семью, объявив кулаками, выселили. Сначала в пряничном домике разместили деревенскую школу, потом сельский клуб и магазин. В 1973 году семью Атеева реабилитировали и вернули ей здание.

В начале 2000 года наследница просила руководство района помочь сберечь уникальный дом. Ведь он долгое время пустовал и разрушался. Лишь три месяца назад у него появился новый хозяин. Его приобрел кировский предприниматель Денис Пасынков. На прошлой неделе в своём аккаунте в «Инстаграме» он сообщил, что команда его единомышленников осмотрела здание, разработала проект реставрации и пора приступать к закупке стройматериалов и начинать восстановительные работы.

На замену фундамента потребуется около 3 млн. рублей. Кроме этого будет заказана первая партия — 200 кирпичей для восстановления домика. Деревянный пристрой к пряничному особняку восстановить не получится – основание совсем сгнило. Будут создавать его копию.

Возле дома сохранилась липовая аллея – часть сада Атеевых, как раз там они брали глину для кирпича. Территория заросла, ее тоже нужно приводить в порядок.

Фото: instagram.com/denispasynkoff