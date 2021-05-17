Ограждения кровли, что это и где применяются

Любая кровля нуждается в периодическом ремонте и регулярном обслуживании (уборка снега и наледи, например). Плюс на крышах расположены выходы вентиляционных шахт, исправность работы которых тоже нужно контролировать. Для защиты людей от падения и нужны кровельные ограждения. Их установка регламентируется и строительными, нормами пожарной безопасности, ГОСТами.

Ограждение кровли – что это

Обычно это сборная секционная конструкция, состоящая из вертикальных опор, крепежных кронштейнов и поперечных перекладин. Размер опорных стоек зависит от высоты и назначения здания (жилое-нежилое), угла наклона ската.

Требований к форме конструкций нет – никакими нормативными актами не регламентируется, чего не скажешь о технических характеристиках. Толщина металла, марка стали, класс полимерного покрытия должен соответствовать ГОСТ.

Поэтому, во избежание проблем с приемкой и вводом конструкций в эксплуатацию, ограждения лучше заказывать у производителей. На сайте компании ПП Роллед https://pprol.ru/ можно оформить заказ на поставку элементов безопасности кровли, оставить заявку на разработку чертежей под конкретный объект.

Преимущества решетчатых конструкций:

прочность;

коррозийная стойкость;

способность выдерживать значительные горизонтальные нагрузки;

относительная простота монтажа;

универсальность – конструкция практически не заметна на кровле, поэтому может использоваться на крышах любых зданий, от старинных, до современных торговых центров.

Еще один вариант ограждений – экранные. Представляют собой металлические рамки, с закрепленными на них листовыми или композитными материалами. Применяют редко, и в основном, на эксплуатируемых крышах, на которых расположено кафе, ресторан, площадка для отдыха (в офисных зданиях, например). Смотрятся такие ограждения лучше решетчатых, но и стоят на порядок дороже.

Где применяются

По строительными нормами заграждающие элементы устанавливаются на крышах зданий высотой:

больше 7 метров, с углом уклона ската более 12 %;

больше 10 м (уклон ската менее 12 %);

на эксплуатируемых и кровлях жилых многоквартирных домов, вне зависимости от высоты здания.

На административных зданиях архитектурные украшения, типа чугунных решеток признаются условными ограждениями.

Высота конструкций по тем же СНИПам и ГОСТу зависит от назначения здания. Для административных, производственных достаточно 600 мм, для жилых этот показатель увеличивается вдвое. Для опасных перепадов высот на плоскости кровли высота ограждающих элементов – не менее 900 мм. Если на крыше есть парапет, то высоту ограждения уменьшают на высоту парапета.

Ограждение устанавливают по периметру кровли, зазоров между горизонтальными элементами быть не должно. Исключение – выходы на крышу с пожарных лестниц.