Охота на болотно-луговую дичь открывается в Кировской области 25 июля

В Кировской области открывается охота на болотно-луговую дичь с подружейными собаками.

Она продлится с 25 июля до 31 декабря.

К подружейным собакам относятся ретриверы, спаниели, островные и континентальные легавые, которые имеют справку или свидетельство о происхождении.

Охоту с одной подружейной собакой можно вести с участием не более трёх охотников.

Разрешение в общедоступные охотничьи угодья можно получить, подав заявление по адресу: Киров, ул. Володарского, 82, а в районах — государственным инспекторам министерства и Центра охраны и использования животного мира, через портал госуслуг Кировской области или многофункциональные центры.

Фото tatarstan.ru