Охота по новым правилам: что изменится в 2021-м

В Кировской области в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание межведомственного совета по организации ведения охотничьего хозяйства и охотхозяйственной деятельности при министерстве лесного хозяйства Кировской области.

Обсуждались вопросы определения сроков охоты на лося и весенней охоты на пернатую дичь, а также возможности применения петель при добыче волка.

Как рассказал заместитель министра лесного хозяйства Кировской области Дмитрий Анисимов, сроки охоты на лося рекомендовали установить в соответствии с ранее принятым решением, а весеннюю охоту на пернатую дичь рекомендовали открывать в каждой из зон в два срока.

– Вопрос использования петель при добыче волка вызвал разногласия участников заседания. В итоге было рекомендовано разрешить добычу волка петлями исключительно в рамках регулирования численности, ведения научной и образовательной деятельности.

Что касается установления сроков охоты на водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты, то было принято следующее решение: южная зона: водоплавающая дичь – с 19 по 28 апреля; боровая – с 24 апреля по 3 мая. Северная зона: водоплавающая дичь – с 26 апреля по 5 мая; боровая – с 1 по 10 мая, – сказал Дмитрий Анисимов.

Таким образом, общая продолжительность весенней охоты на пернатую дичь составит 15 календарных дней в каждой зоне. Ранее члены охотсовета рекомендовали установить общий для области срок весенней охоты на селезня с подсадной уткой с 15 апреля по 15 мая.

Как напомнили в пресс-центре правительства региона, с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила охоты. В связи с этим необходимо было привести в соответствие с ними региональные параметры. В ближайшее время министерство лесного хозяйства подготовит проект изменений в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях Кировской области. Документ должен получить положительные заключения регионального министерства юстиции, федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также прокуратуры Кировской области, после чего его подпишет губернатор региона.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области был добыт волк необычного окраса.