Охранное предприятие в Кирове задолжало работникам зарплату за 2 года

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении кировского охранного предприятия Компания задолжала сотрудникам порядка 99 тысяч рублей.

По данным следствия, с января 2019-го по апрель 2021 руководство компании выплачивало сотрудникам зарплату ниже установленного МРОТ. Сумма долга составила около 99 тысяч рублей.

Как предполагают в Следственном комитете, деньги, которые не получили работники, были потрачены руководством компании на другие цели.

По факту неполной выплаты заработной платы возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.