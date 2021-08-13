Около 120 новых автобусов планируется закупить в Кировской области

Глава региона Игорь Васильев одобрил программу модернизации транспорта. Правительство области выходит в Заксобрание с инициативой рассмотреть вопрос выделения средств на приобретение новых автобусов.

По словам председателя правительства Александра Чурина, министерство транспорта проанализировало качество подвижного состава. Выяснилось, что износ автобусного парка составляет 85%. С учётом социальной значимости пассажирских перевозок, региональные власти планируют предоставлять субсидии транспортным организациям на его обновление. Это позволит снизить расходы на содержание техники и как можно дольше не увеличивать стоимость проезда.

«Мы выделяем деньги из дополнительных средств — не утяжеляем бюджет, не берем кредит. Общественный транспорт должен быть доступным, удобным, качественным и безопасным. Все автобусы будут на гарантии», — рассказывает Александр Чурин.

В общей сложности на обновление автопарка планируется предусмотреть 1 млрд рублей. На эти средства планируется приобрести 117 автобусов (67 — большого класса, 50 — малого). Такого количество техники в регионе не закупалось никогда. Часть автобусов будет работать в Кирове, остальные направят в районы.

Машины будут оснащены кондиционером, видеонаблюдением, бегущей строкой, аппаратурой ГЛОНАСС и оборудованием для перевозки маломобильных граждан.

Приоритетом развития общественного транспорта является переход на экологически чистое топливо. Поэтому планируется закупить автобусы большого класса, работающие на компримированном природном газе. Кроме того, в регион продолжится строительство газомоторных заправочных станций.

Около 40% областных межмуниципальных маршрутов обслуживает «КировПассажирАвтоТранс». Его акции принадлежат правительству области.