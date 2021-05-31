Около 15 тысяч жителей Кировской области поменяли работу

За первые три месяца текущего года в регионе новую работу нашли 14,4 тысяч кировчан.

Ушли с прежнего места работы по своей инициативе 12 тысяч работников. Чуть меньше тысячи — по взаимному согласию. Сократили 300 сотрудников региона. Такие цифры приводит Кировстат.

На начало весны в регионе было еще 8 тысяч не закрытых вакансий. В основном сотрудники требуются в госуправление и обеспечение военной безопасности, соцобеспечения, организации обрабатывающих производств.

Большинство же тех, кто ушел с прежнего места работы, трудились в торговле и на обрабатывающих производствах.